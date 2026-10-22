 Formazioni ufficiali Bournemouth Milan: le scelte di Rose e Amorim
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Formazioni ufficiali Bournemouth Milan: le scelte di Rose e Amorim

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Published 4 ore fa il 22 Ottobre 2026
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Amorim (11)

Formazioni ufficiali Bournemouth Milan: a circa un’ora dal fischio d’inizio i due allenatori hanno effettuato le proprie scelte sui ventidue titolari

Alle ore 21:00 il fischio d’inizio di Bournemouth-Milan, gara valevole per la terza giornata della fase a girone unico dell’Europa League. I due allenatori, Marco Rose e Ruben Amorim, hanno diramato le formazioni ufficiali:

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BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, Silva, Truffert; Christie, Adams; Tavernier, Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson. A disp.: Petrovic, Allan, Cook, Julio Soler, Brooks, Smith, Adli, Toth, Rodriguez, Rayan. All. Marco Rose.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari; Hutchinson, Loftus-Cheek, Moreira; Cisse. A disp.: Bouyer, Torriani, Gila, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Modric, Rabiot, Comotto, Pulisic, Camarda. All. Amorim.

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Scelto dunque il 2006 Cisse come prima punta al posto di Ramos. Parte dalla panchina Camarda.

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