Rivoluzione Milan, Italiano in panchina e D’Amico in dirigenza: i possibili cambiamenti in rossonero

Rivoluzione Milan, in estate potrebbe cambiare tutto: D’Amico in dirigenza e Italiano sulla panchina rossonera

Il clima in via Aldo Rossi si fa sempre più teso. Mentre la posizione di Massimiliano Allegri appare ogni giorno più fragile, il Corriere dello Sport lancia una nuova clamorosa indiscrezione per il futuro del club rossonero. La dirigenza del Milan starebbe accarezzando con forza l’idea di un ribaltone totale, puntando su una coppia già collaudata e stimata: Vincenzo Italiano per la panchina e Tony D’Amico nel ruolo di Direttore Sportivo.

Non si tratta di una pista inedita, poiché entrambi i profili «erano stati sondati anche l’estate scorsa», ma oggi la suggestione sta riprendendo quota con prepotenza. Il vero ostacolo, tuttavia, è rappresentato dai club di appartenenza: Italiano è attualmente legato al Bologna, mentre D’Amico ricopre il ruolo di DS all’Atalanta. Per far decollare il progetto rossonero, entrambi dovrebbero prima riuscire a liberarsi dai rispettivi impegni contrattuali con i club rossoblù e nerazzurro.

Rivoluzione Milan, cambio tecnico a Milanello

Il possibile approdo della coppia Italiano-D’Amico segnerebbe una rottura netta con la gestione attuale. Se l’incompatibilità tra Allegri e il triumvirato Furlani-Moncada-Ibrahimovic dovesse portare alla rottura definitiva, il tecnico del Bologna rappresenterebbe la scelta ideale per una proposta di gioco più moderna e offensiva. Resta da capire se il Milan riuscirà a sferrare l’attacco decisivo per strappare i due dirigenti ai loro attuali club e avviare così la tanto chiacchierata rivoluzione tecnica.