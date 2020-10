Rio Ave-Milan, un Maldini titolare non accadeva dal 2009

Rio Ave-Milan, Daniel Maldini titolare: era dal 2009 che un Maldini non partiva nell’undici iniziale in gara ufficiale

Rio Ave-Milan, questa sera farà il proprio esordio da titolare in gara ufficiale Daniel Maldini: è la prima volta dal 2009 per la famiglia di Paolo

Rio Ave-Milan, non accadeva dal 31 maggio 2009, giorno dell’ultima partita da calciatore di Paolo, che un Maldini non faceva parte dell’undici titolare del Milan in gara ufficiale. Daniel questa sera guiderà l’attacco rossonero in Europa League avendo vinto il ballottaggio nel ruolo di prima punta con Lorenzo Colombo.