Rio Ave-Milan LIVE: formazioni ufficiali, cronaca testuale e tabellino

Rio Ave-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale del playoff di Europa League

Rio Ave-Milan: ultimo step preliminare per i rossoneri. Con un’altra vittoria gli uomini di Pioli strapperebbero finalmente il pass definitivo per l’accesso alla fase a gironi di Europa League. Lo stato di forma del Diavolo è sicuramente positivo, avendo vinto tutte e quattro le partite ufficiali giocate tra campionato ed Europa. I portoghesi vengono da un passaggio di turno inaspettato: sorprendente infatti è stata la vittoria ai calci di rigore contro il Besiktas. Rio Ave-Milan live: si gioca all’Estadio do Rio Ave di Vila do Conde giovedì 1 ottobre 2020, fischio d’inizio fissato alle ore 21.

Rio Ave-Milan, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle ore 21:00

Rio Ave-Milan, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Rio Ave-Milan, ultime e probabili formazioni

RIO AVE – Probabile 4-2-3-1 per gli uomini di Mario Silva. Tra i pali ci sarà Kiszek. La difesa sarà composta dai terzini Pinto a destra, Reise de Lima a sinistra, e la coppia di centrali formata da Borevkovic e Santos. In mediana agiranno Tarantini e da Filipe. Sulla trequarti, a sostegno dell’unica punta Moreira, dovremmo vedere Geraldes, Carlos Manè e Piazon.

MILAN – Mister Pioli dovrà fare a meno di Musacchio, Romagnoli, Conti e Duarte, a quali va sommata la pesantissima assenza di Zlatan Ibrahimovic. Fuori anche Rebic per il brutto infortunio al gomito: il croato sarebbe comunque risultato assente in Europa League per la squalifica ancora da scontare interamente. In difesa spazio quindi a Theo Hernandez, Kjaer, Gabbia e Calabria. La mediana sarà composta da Kessie e Bennacer, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Saelemaekers, Calhanoglu e Diaz. Davanti spazio a Colombo.

RIO AVE (4-2-3-1) – Kiszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Manè; Moreira. All.: Mario Silva.

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Colombo. All.: Pioli.

Rio Ave-Milan streaming e diretta tv

Rio Ave-Milan è in programma giovedì 1 ottobre 2020 alle ore 21:00 e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.