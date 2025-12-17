Rinnovo Saelemaekers, ecco quanto guadagna il belga dopo il prolungamento con il Milan

Rinnovo Saelemaekers, i rossoneri hanno raddoppiato l’ingaggio dell’esterno belga dopo il prolungamento fino al 2031

Il Milan ha ufficialmente messo sotto chiave uno dei suoi tasselli più preziosi. Come riportato da Calciomercato.com, Alexis Saelemaekers ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2031. Un prolungamento di altri cinque anni rispetto alla precedente scadenza (2026) che sancisce la definitiva trasformazione del belga da “esubero” a colonna portante del progetto di Massimiliano Allegri.

Rinnovo Saelemaekers, fiducia totale e no alla Roma

Il ritorno di Saelemaekers a Milanello dopo il prestito alla Roma non è stato di passaggio. Nonostante il pressing dei giallorossi per riscattarlo a titolo definitivo, Allegri lo ha indicato fin dal primo giorno come un giocatore-chiave. La sua duttilità tattica — capace di agire da “quinto” a tutta fascia, da esterno d’attacco o persino da trequartista — lo ha reso indispensabile negli equilibri del tecnico livornese.

Il nuovo ingaggio: cifre da Top Player

Il rinnovo porta con sé un sostanzioso adeguamento economico, un premio per la costanza e il sacrificio mostrati in campo:

Ingaggio Raddoppiato: Il belga passa da circa 1,5 milioni a 3 milioni di euro netti a stagione.

Con i premi legati agli obiettivi, la cifra può toccare i . Impatto a Bilancio: Grazie agli sgravi ancora applicabili del Decreto Crescita, lo stipendio lordo si attesta a circa 4,59 milioni di euro.

Gerarchie economiche e spogliatoio

Il nuovo stipendio di Saelemaekers ridisegna la mappa degli ingaggi a Milanello: