Rinnovo Saelemaekers, è ufficiale il prolungamento fino al 2031! C’è il comunicato. Segui gli aggiornamenti

L’AC Milan ha compiuto un passo significativo nella pianificazione a lungo termine, annunciando con soddisfazione il rinnovo contrattuale di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha prolungato il suo legame con i rossoneri fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Un accordo che testimonia la fiducia del club nelle qualità umane e sportive del giocatore.

Saelemaekers, arrivato al Diavolo nel gennaio 2020, ha mostrato una crescita costante nel corso delle stagioni. Nonostante non sia sempre un titolare fisso nell’undici di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, si è sempre distinto per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, valori che il Milan intende preservare. L’esterno di fascia è l’incarnazione del lavoro oscuro e della dedizione all’interno della squadra.

Una Lunga Storia Fatta di Scudetti e Ambizione

Finora, Alexis Saelemaekers ha collezionato 159 presenze e segnato 12 reti con la maglia del Milan, contribuendo in modo significativo alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Il suo rinnovo a lunghissimo termine (sette anni oltre la scadenza originale) lancia un messaggio chiaro sulla volontà del club meneghino di costruire il proprio futuro su giocatori affidabili e profondamente legati alla causa.

Il Milan e l’esterno belga proseguiranno insieme il proprio cammino con l’ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera.

Il Colpo Strategico di Igli Tare

Questo prolungamento rientra perfettamente nella visione strategica di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese. Sebbene il DS rossonero sia impegnato a risolvere l’emergenza centravanti sul mercato di gennaio con profili come Niclas Füllkrug, la gestione oculata dei giocatori fondamentali è un aspetto altrettanto cruciale.

Blindare un elemento duttile e prezioso come Saelemaekers garantisce al Milan stabilità a costi contenuti ed evita future complicazioni contrattuali, come quelle che stanno vivendo altri giocatori di prima fascia. La mossa conferma che il Diavolo punta su un mix di top player (come Pulisic e Leão) e gregari di lusso pienamente integrati nei meccanismi di Allegri. Una scelta che proietta il club verso il futuro con maggiore serenità e solidità interna.