Rinnovo Saelemaekers, è fatta per il prolungamento di contratto del belga. Segui le ultimissime sui rossoneri

Una notizia positiva sul fronte contrattuale riscalda l’ambiente rossonero in una fase cruciale della stagione. Il futuro immediato e a lungo termine di Alexis Saelemaekers è destinato a tingersi ancora dei colori del Milan. Il dutttile esterno belga ha raggiunto l’accordo totale con il club la scorsa settimana, formalizzando di fatto il suo legame con il Diavolo.

Questo prolungamento contrattuale, che sarà annunciato prossimamente, rappresenta un riconoscimento meritato per il buon rendimento e la costante abnegazione che Saelemaekers ha sempre dimostrato in campo. Oltre al prolungamento della durata del contratto, l’intesa prevede anche un adeguamento economico sostanzioso per il giocatore.

La Costanza Premiata nel Milan di Allegri

Il rinnovo di Saelemaekers è un segnale di stabilità e programmazione da parte della dirigenza rossonera. Il calciatore belga è sempre stato una pedina importante nello scacchiere tattico, capace di coprire diverse posizioni e di garantire al nuovo allenatore Massimiliano Allegri un’opzione volitiva e affidabile sulla fascia.

Allegri, il tecnico livornese che sta gestendo una rosa corta, apprezza la sua generosità tattica e la sua capacità di sacrificio, elementi fondamentali per superare le difficoltà legate ai troppi infortuni e alla mancanza di profondità in alcuni ruoli. In un periodo in cui il Milan ha bisogno di punti fermi, la certezza di poter contare sull’impegno e sulla versatilità di Saelemaekers è un vantaggio non indifferente.

Tare Lavora su Rinnovi e Mercato in Entrata

Questo successo sul fronte dei rinnovi è un punto a favore di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. L’esperto dirigente albanese è impegnato su più tavoli: da un lato deve risolvere le urgenti carenze di organico in attacco e in difesa, in particolare con l’acquisto di un centravanti di peso, e dall’altro deve assicurare la stabilità dei giocatori chiavedella rosa.

Dopo la notizia dell’accordo raggiunto con Saelemaekers, l’attenzione di Tare si sposterà nuovamente sui nomi caldi per il mercato di gennaio, come i profili ricercati per rinforzare l’attacco e colmare le lacune che hanno portato a troppi pareggi. Parallelamente, si attende l’annuncio definitivo sul rinnovo di Mike Maignan, altra priorità assoluta per il futuro del Diavolo. L’ufficialità del prolungamento di Alexis Saelemaekers è attesa nelle prossime settimane, blindandoun giocatore importante per la strategia del Milan.