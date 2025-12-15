Rinnovo Saelemaekers, Moretto annuncia l’accordo chiuso. Questa era la volontà del Milan. Segui le ultimissime

Il Milan piazza un colpo sul fronte contrattuale, garantendo la permanenza di un elemento prezioso per la rosa di Massimiliano Allegri. La trattativa per il rinnovo di Alexis Saelemaekers ha trovato la sua definitiva conclusione. Dopo le indiscrezioni maturate in mattinata, la conferma è arrivata dal giornalista Matteo Moretto, che sul suo profilo X (ex Twitter) ha annunciato l’esito positivo delle negoziazioni.

La notizia è chiara e netta: “Accordo chiuso per il rinnovo di Alexis Saelemaekers“. Si tratta di un passo significativo per la stabilità e la programmazione del Diavolo, che premia il calciatore belga per la sua costanza e il suo spirito di sacrificio dimostrati sul campo.

La Volontà del Milan e la Funzionalità Tattica

L’intenzione della dirigenza rossonera era di chiudere l’operazione prima della pausa natalizia. Matteo Moretto ha infatti specificato: “Il Milan voleva definire tutto entro Natale“. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro tempestivoe alla volontà comune di legare il futuro del dutttile esterno al club. Il rinnovo non prevede solo un prolungamento della durata, ma anche un adeguamento economico che riconosce il valore accresciuto di Saelemaekers all’interno della squadra.

La sua permanenza è fondamentale per Massimiliano Allegri, il tecnico livornese. In un momento in cui la rosa corta è spesso sotto pressione e Rafael Leão non può essere sempre disponibile, la versatilità e l’instancabile corsa di Saelemaekers offrono ad Allegri una copertura vitale su entrambe le fasce e un’opzione di grande affidabilità a gara in corso. Il giocatore, pur non essendo un goleador, è un elemento che garantisce equilibrio e applicazione tattica, qualità sempre apprezzate dall’allenatore.

Tare Ottiene un Punto a Favore, Ora il Mercato in Entrata

Questo successo sul fronte dei rinnovi è un punto importante per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. L’esperto dirigente albanese ha dimostrato di saper gestire con efficacia il dossier contrattuale di un giocatore importante.

Ora, con il rinnovo di Saelemaekers in cassaforte, l’attenzione di Tare può concentrarsi interamente sulle priorità più urgenti individuate negli ultimi vertici di mercato: l’acquisto di un centravanti di peso (con la pista Füllkrug sempre calda) e di un difensore centrale che possa risolvere la crisi dei troppi gol subiti. La Supercoppa è l’impegno immediato, ma è il mercato di gennaio che definirà le ambizioni a lungo termine del Diavolo.