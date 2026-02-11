Connect with us

Calciomercato

Rinnovo Pulisic, parti ancora lontane! Moretto rivela la situazione sull’attaccante e le preoccupazioni del club

41 minuti ago

Rinnovo Pulisic, parti ancora lontane! La rivelazione di mercato di Moretto in merito alla situazione dell’attaccante rossonero

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Christian Pulisic nel corso di un’intervista nel canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue parole rivelano alcuni dettagli importanti sul futuro dell’attaccante del Milan.

Il contratto di Pulisic e la situazione attuale

Secondo Moretto, Christian Pulisic ha ancora un contratto valido fino al 2028, con un’opzione di rinnovo a favore del Milan che il club rossonero intende esercitare. Nonostante le speculazioni sul suo possibile addio o rinnovo, il Milan non ha fretta di negoziare un nuovo contratto con l’attaccante statunitense. La situazione, dunque, appare calma e sotto controllo, con il club che non vede l’urgenza di rinnovare subito.

Le prestazioni di Pulisic: numeri e recupero dagli infortuni

Pulisic ha disputato 16 partite finora, con un contributo significativo in termini di 8 gol e 2 assist. Nonostante alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a fermarsi, l’attaccante sta recuperando e, come evidenziato da Moretto, tra poco lo vedremo di nuovo in campo. Le sue prestazioni, dunque, sono ancora molto apprezzate, e il Milan conta sul suo ritorno in piena forma.

Il decreto crescita e le difficoltà economiche per il rinnovo

Un dettaglio importante riguarda il decreto crescita. Con il passare del tempo, Pulisic potrebbe uscire dai parametri previsti dal decreto, il che potrebbe creare delle difficoltà economiche per il Milan nel proporre al giocatore determinati aumenti economici. La questione salariale potrebbe essere un punto critico da risolvere, ma ad oggi non ci sono proposte ufficiali sul tavolo.

La posizione del Milan e i futuri sviluppi

Secondo Moretto, i dialoghi tra il Milan e il rappresentante di Pulisic erano stati intensi nei mesi passati, ma attualmente si sono fermati. Il club rossonero non sente la necessità di accelerare sul rinnovo, considerandolo un processo che, al momento, non è urgente. La situazione, quindi, resta in sospeso, con il Milan che, almeno per ora, non è sotto pressione per rinnovare il contratto del giocatore.

