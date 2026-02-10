Calciomercato
Rinnovo Pulisic, stallo tra le parti: due big inglesi monitorano la situazione. Tare e Furlani…
Rinnovo Pulisic, i rossoneri vogliono prolungare il contratto almeno fino al 2029 ma Liverpool e Arsenal vogliono inserirsi
Nonostante la centralità assoluta di Christian Pulisic nel progetto di Massimiliano Allegri, il futuro dello statunitense a Milano sta vivendo una fase di inaspettata incertezza. Secondo quanto riportato da Marco Conterio su TMW, la trattativa per il prolungamento del contratto ha subito una brusca frenata: dopo un’intesa verbale raggiunta nei mesi scorsi, la proposta formale della dirigenza rossonera non è ancora stata recapitata all’entourage del calciatore.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato in casa Milan
Rinnovo Pulisic, il report: stand-by e sirene dalla Premier
La situazione contrattuale di Pulisic sta attirando l’attenzione dei top club europei, pronti ad approfittare di ogni crepa nel rapporto con il Diavolo:
- Priorità Rossonera: Nonostante lo stallo, Pulisic ha ribadito la sua totale priorità al Milan. L’americano si sente leader a San Siro ed è grato al club per averlo rigenerato dopo gli anni al Chelsea. Tuttavia, l’assenza di un’offerta ufficiale inizia a generare qualche interrogativo sulle reali tempistiche di via Aldo Rossi.
- L’Interesse di Arsenal e Liverpool: La situazione di stallo ha riacceso i radar della Premier League. In particolare, Arsenal e Liverpool si sono informati sulla fattibilità dell’operazione per l’estate 2026. I Reds vedono in lui un profilo ideale in caso di addio di Salah, mentre i Gunners monitorano la crescita del valore del giocatore, stimato oggi non meno di 55-60 milioni di euro.
- La Strategia del Milan: La dirigenza, pur non avendo ancora formalizzato la proposta, non sembra avere fretta eccessiva: il contratto attuale scade nel 2027 e il club vanta un’opzione unilaterale per il 2028. L’obiettivo resta blindarlo fino al 2029 con un ingaggio da top player (circa 5 milioni netti), ma lo spettro di un Mondiale 2026 da protagonista negli USA potrebbe far lievitare ulteriormente le pretese.
Ultimissime Milan
Video
Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO
Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...