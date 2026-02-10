Rinnovo Pulisic, stallo tra le parti: due big inglesi monitorano la situazione. Tare e Furlani…

Rinnovo Pulisic, i rossoneri vogliono prolungare il contratto almeno fino al 2029 ma Liverpool e Arsenal vogliono inserirsi

Nonostante la centralità assoluta di Christian Pulisic nel progetto di Massimiliano Allegri, il futuro dello statunitense a Milano sta vivendo una fase di inaspettata incertezza. Secondo quanto riportato da Marco Conterio su TMW, la trattativa per il prolungamento del contratto ha subito una brusca frenata: dopo un’intesa verbale raggiunta nei mesi scorsi, la proposta formale della dirigenza rossonera non è ancora stata recapitata all’entourage del calciatore.

Rinnovo Pulisic, il report: stand-by e sirene dalla Premier

La situazione contrattuale di Pulisic sta attirando l’attenzione dei top club europei, pronti ad approfittare di ogni crepa nel rapporto con il Diavolo: