Calciomercato
Rinnovo Pulisic, il Milan ha un piano chiaro: dialoghi fitti con l’americano, cosa filtra sul futuro dell’ex Chelsea
Rinnovo Pulisic, il Milan ha tutta l’intenzione di prolungare il contratto dell’americano per almeno altre due stagioni: dialoghi fitti
Christian Pulisic sta vivendo un momento di forma clamoroso, come sottolineato da Marco Guidi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il giornalista celebra l’impatto dell’americano, soprannominato Capitan America, che non aveva mai espresso un rendimento così elevato in carriera:
PAROLE – «Così forte non l’avevamo visto mai. Christian Pulisic è da sempre un supereroe, ma in carriera non gli era ancora capitato di viaggiare a un gol ogni 64’, trascinando la sua squadra al primo posto in classifica».
Il merito di questa esplosione va alla fiducia dei compagni e soprattutto a Massimiliano Allegri.
La mossa tattica di Allegri
In due anni in Italia, Pulisic era stato apprezzato come ala destra guizzante. Nel nuovo 3-5-2 di Allegri, tuttavia, il ruolo è cambiato:
PAROLE – «L’americano fa “meno gioco”, ma è clamorosamente più incisivo sotto porta».
Le statistiche sono la prova diretta di questo cambio di passo: 7 reti in 9 partite di campionato, che diventano 9 in 12 considerando anche la Coppa Italia. Se il Milan è lassù, in vetta alla classifica, c’è un grande merito di Chris.
Rinnovo Pulisic, il Milan ha le idee chiare
Oltre all’obiettivo Scudetto, per Pulisic la stagione è cruciale in vista del Mondiale 2026 da giocare in casa con gli Stati Uniti, di cui è capitano.
Ma prima, c’è da discutere il suo futuro rossonero. Il contratto di Pulisic scade il 30 giugno 2027, con una scontata opzione per un ulteriore anno. L’intenzione del club è quella di prolungare la convivenza di almeno altre due stagioni, con conseguente aumento dello stipendio, blindando così il suo Capitan America.