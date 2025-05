Rinnovo Maignan, fase di stallo tra le parti? C’è uno scenario assolutamente da evitare: ecco quale

Rinnovo Maignan, al momento non c’è ancora la fumata bianca per il prolungamento del francese: da evitare l’addio a parametro zero nel 2026

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, Mike Maignan sembra essere tornato ai suoi livelli dopo un periodo di appannamento. Maignan ha fatto alcune grandi parate contro il Genoa e punta ad essere decisivo anche nella finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Il contratto di Maignan scade nel 2026 e i tifosi milanisti sono in attesa di novità sul suo rinnovo. Senza un prolungamento del contratto, lo scenario più probabile sarebbe la cessione di Maignan in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno nel calciomercato Milan del 2026.