Rinnovo Maignan, situazione capovolta con la dirigenza del Milan: Tare e Allegri decisivi… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il futuro di Mike Maignan al Milan potrebbe essere meno incerto di quanto apparisse. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico e di Igli Tare come direttore sportivo, i dialoghi per il rinnovo del portiere francese potrebbero riaprirsi in maniera concreta. La situazione contrattuale di Maignan, in scadenza nel 2026, è stata finora un tema caldo, con le richieste del giocatore considerate elevate dal club.

La presenza di figure di peso come Allegri e Tare potrebbe rappresentare un cambio di passo significativo per il Milan. Allegri, noto per la sua capacità di gestire gli spogliatoi e di valorizzare i propri giocatori, avrà un peso importante nelle scelte tecniche e nella costruzione della squadra. La sua eventuale intercessione, unita alla visione di mercato di Tare, potrebbe portare a una nuova fase nella trattativa. Tare, con la sua esperienza nel reperire talenti e gestire i contratti, potrebbe trovare la quadra economica che finora è mancata.

Il Milan, dal canto suo, ha sempre considerato Maignan un pilastro insostituibile della squadra, un leader carismatico e un portiere di altissimo livello. Perdere un giocatore del suo calibro a parametro zero sarebbe un danno economico e sportivo incalcolabile. Le nuove figure dirigenziali, dunque, avranno il compito di ricucire lo strappo e trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, blindando uno dei migliori portieri al mondo per il futuro rossonero. La volontà comune sembra esserci, ora serve trovare la giusta intesa per mettere nero su bianco.