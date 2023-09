Rinnovo Maignan, la trattativa entra nel vivo! A breve l’incontro con gli agenti: ULTIME

Rinnovo Maignan, la trattativa entra nel vivo! A breve l’incontro con gli agenti del portiere rossonero: ULTIME

Il Milan è pronto ad accelerare per quanto riguarda il rinnovo di Mike Maignan. L’obiettivo del club rossonero è di prolungare l’accordo con il portiere fino al 30 giugno 2028.

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, è in programma un incontro nelle prossime settimane tra la dirigenza rossonera e gli agenti del giocatore per cercare l’intesa.