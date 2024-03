Rinnovo Maignan, indiscrezione sulla valutazione del portiere: non si muove per meno di quella cifra

Rinnovo Maignan, se non dovesse arrivare il prolungamento il Milan ha fissato una cifra precisa: tutti i dettagli

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha stabilito il prezzo di Mike Maignan in caso di mancato rinnovo di contratto (offerta 5 milioni di euro, richiesta 7 bonus inclusi).

Il Diavolo, se dovesse arrivare il divorzio dal portiere francese, non accetterà meno di 80 milioni di euro. Sull’ex Lille ci sono PSG e Bayern Monaco ma per concedere il via libera servirà una proposta importante altrimenti i rossoneri si terranno l’estremo difensore anche senza prolungamento.