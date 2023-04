Rinnovo Leao, cresce la fiducia: il punto sulla trattativa

Cresce la fiducia in casa Milan per quanto riguarda il raggiungimento di un accordo per il rinnovo di Rafael Leao

Il Milan si aggrappa nel momento più decisivo della sua stagione al suo uomo già decisivo. Rafael Leao ha la testa totalmente rivolta al campo, in particolare quello del Maradona di Napoli dove martedì lui e i rossoneri si giocheranno l’accesso alle semifinali di Champions League. Pioli lascerà a riposo il portoghese nella gara di oggi contro il Bologna, in modo da averlo al 100% tra tre giorni.

Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo prosegue con fiducia. Sono frequenti infatti i contatti telefonici tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Leao. Maldini e Massara hanno fatto sapere che il club non entrerà nella questione multa allo Sporting Lisbona. Il risarcimento di 19 milioni di euro è un problema del Lille e del giocatore. Per il prolungamento si parà di un ingaggio da 6,5 milioni di euro l’anno.