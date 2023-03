Rinnovo Leao, c’è la svolta: soluzione a sorpresa!

In casa Milan prende corpo una soluzione alternativa per il rinnovo di Rafael Leao: accordo fino al 2025 per prendere tempo

Potrebbe esserci una svolta inattesa per quanto riguarda il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Come riporta Sky infatti, Maldini e Massara starebbero pensando di proporre al portoghese un rinnovo breve (ad esempio fino al 2025).

L’escamotage servirebbe per permettere alle parti di avere più tempo per risoluzione di alcune controversie come quella della multa allo Sporting e soprattutto evitare che il calciatore si svaluti per la scadenza ormai imminente.