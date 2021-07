Rinnovo Kessie, il Milan ha una strategia: ecco quale

Rinnovo Kessie, il Milan avrebbe scelto di adottare il profilo basso nella trattativa per il prolungamento del centrocampista ivoriano

Rinnovo Kessie, secondo quanto affermato da Tuttosport il Milan avrebbe scelto di adottare il profilo basso nella trattativa per il prolungamento del centrocampista ivoriano attualmente impegnato a Tokyo 2020.

La volontà della dirigenza è quello di non spettacolarizzare la vicenda in questa fase cercando tuttavia di lavorare sottotraccia per ottenere un accordo che possa stare bene in tempi brevi ad ambo le parti.