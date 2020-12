Rinnovo Calhanogu: Milan “inamovibile”, permane la distanza

Rinnovo Calhanoglu: Milan inamovibile riguardo all’offerta da presentare al procuratore del turco. Resta invariata la distanza

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, resta inamovibile il Milan riguardo all’offerta di rinnovo da presentare ad Hakan Calhanoglu: 3,5 milioni di euro a stagione (rispetto ai 2,5 attuali) per il turco che però, attraverso il suo agente, ne chiede invece 5.

In scadenza nel giugno 2021, Calhanoglu, se l’entourage del 10 turco e il Milan non dovessero trovare un accordo allora il turco sarà libero di firmare per la sua prossima squadra. In prima linea Manchester United e Juventus.