Rinnovo Calabria, la trattativa si complica! Clamoroso RETROSCENA, cosa è successo tra le parti

Rinnovo Calabria, si complica la trattativa per il prolungamento del terzino destro: il retroscena sull’adeguamento

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan, oltre alle questioni relative ai rinnovi di Maignan e Theo Hernandez, deve fare i conti anche con la spinosa situazione relativa al prolungamento di Davide Calabria.

Il capitano del Milan è in scadenza a giugno del 2025 ma i rossoneri al momento non hanno alcuna intenzione di concedere al terzino l’adeguamento economico richiesto volendo sì prolungare l’accordo fino al 2027 ma mantenendo l’attuale ingaggio, ovvero 2 milioni di euro bonus inclusi. Le opzioni sono due: rimanere in scadenza di contratto oppure partire in estate.