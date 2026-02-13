Rinnovi Milan, la situazione è delineata: Tomori vicino alla firma, poi gli altri big e Bartesaghi

Rinnovi Milan, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la situazione è delineata: ecco quali saranno i prossimi passi. Tutte le novità

Il Milan si prepara a chiudere alcuni rinnovi importanti in casa rossonera, con il focus principalmente su Fikayo Tomori, Davide Bartesaghi, Christian Pulisic e Rafael Leao. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero è in fase avanzata per rinnovare i contratti di alcuni dei suoi pezzi pregiati.

Tomori primo a rinnovare, Bartesaghi in trattativa

Il primo rinnovo che dovrebbe essere ufficializzato è quello di Fikayo Tomori, il difensore centrale che è in scadenza nel 2027. Il Milan è pronto a prolungare il suo contratto, consolidando così il posto del giocatore nel reparto difensivo. A seguire, anche Davide Bartesaghi, che è ormai diventato il titolare della fascia sinistra della difesa, è in trattativa per il rinnovo, segno che la società vede in lui una parte fondamentale del futuro rossonero.

Pulisic e Leao: il futuro al Milan sembra sicuro

Per quanto riguarda Christian Pulisic e Rafael Leao, entrambi hanno più volte espresso il loro affetto per il club e la loro volontà di continuare l’avventura a Milano. Sebbene non ci siano ancora ufficialità sui rinnovi, l’intenzione è quella di blindare i due attaccanti, che sono ormai elementi imprescindibili per il progetto rossonero.

Modric, il rinnovo dipende dalla sua decisione finale

Un caso a parte riguarda Luka Modric. Il croato, che la scorsa estate ha firmato un contratto annuale con il Milan, ha un’opzione per il rinnovo automatico fino al 2027. Tuttavia, la decisione finale sul suo futuro è tutta nelle mani dell’ex Real Madrid. Modric, infatti, è felice della sua esperienza a Milano, ma ha espresso la volontà di valutare bene a fine campionato sia le sue motivazioni che la sua tenuta fisica prima di decidere se prolungare l’avventura con i rossoneri.

