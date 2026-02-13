Connect with us

Calciomercato

Rinnovi Milan, la situazione è delineata: Tomori vicino alla firma, poi gli altri big e Bartesaghi

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

Tomori

Rinnovi Milan, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la situazione è delineata: ecco quali saranno i prossimi passi. Tutte le novità

Il Milan si prepara a chiudere alcuni rinnovi importanti in casa rossonera, con il focus principalmente su Fikayo Tomori, Davide Bartesaghi, Christian Pulisic e Rafael Leao. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero è in fase avanzata per rinnovare i contratti di alcuni dei suoi pezzi pregiati.

Tomori primo a rinnovare, Bartesaghi in trattativa

Il primo rinnovo che dovrebbe essere ufficializzato è quello di Fikayo Tomori, il difensore centrale che è in scadenza nel 2027. Il Milan è pronto a prolungare il suo contratto, consolidando così il posto del giocatore nel reparto difensivo. A seguire, anche Davide Bartesaghi, che è ormai diventato il titolare della fascia sinistra della difesa, è in trattativa per il rinnovo, segno che la società vede in lui una parte fondamentale del futuro rossonero.

Pulisic e Leao: il futuro al Milan sembra sicuro

Per quanto riguarda Christian Pulisic e Rafael Leao, entrambi hanno più volte espresso il loro affetto per il club e la loro volontà di continuare l’avventura a Milano. Sebbene non ci siano ancora ufficialità sui rinnovi, l’intenzione è quella di blindare i due attaccanti, che sono ormai elementi imprescindibili per il progetto rossonero.

Modric, il rinnovo dipende dalla sua decisione finale

Un caso a parte riguarda Luka Modric. Il croato, che la scorsa estate ha firmato un contratto annuale con il Milan, ha un’opzione per il rinnovo automatico fino al 2027. Tuttavia, la decisione finale sul suo futuro è tutta nelle mani dell’ex Real Madrid. Modric, infatti, è felice della sua esperienza a Milano, ma ha espresso la volontà di valutare bene a fine campionato sia le sue motivazioni che la sua tenuta fisica prima di decidere se prolungare l’avventura con i rossoneri.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: la situazione rinnovi e l’opzione Lewandowski

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive21 ore ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×