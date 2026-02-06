Connect with us

Rinnovo Tomori, fumata bianca dietro l'angolo: cosa manca per l'accordo definitivo. I dettagli

4 secondi ago

Tomori

Rinnovo Tomori, le parti sono ormai in dirittura d’arrivo per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno del 2027

Mentre il mercato in entrata ha vissuto momenti di tensione tra veti e colpi sfumati, la difesa del Milan trova la sua certezza più solida nel futuro di Fikayo Tomori. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, la trattativa per il prolungamento del centrale inglese è entrata nella fase caldissima, con le parti ormai vicine a una fumata bianca che blinderebbe uno dei pilastri dello spogliatoio.

Rinnovo Tomori, la situazione: accordo nel mirino

Il dialogo tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore procede spedito verso la chiusura:

  • Il botta e risposta: Il Milan ha presentato la sua proposta ufficiale e l’entourage di Tomori ha risposto con una controfferta. Le distanze sono minime e nelle prossime settimane si lavorerà per limare gli ultimi dettagli economici e burocratici.
  • Il “Fattore Allegri”: Uno degli elementi chiave per la permanenza di Fikayo è il rapporto con il tecnico. Tomori è felicissimo di lavorare con Massimiliano Allegri, di cui condivide la filosofia difensiva e la ricerca della solidità, elementi che lo hanno reso imprescindibile nel 3-5-1-1 rossonero.
  • Volontà chiara: Nonostante le sirene della Premier League che spesso tornano a farsi sentire, la volontà del giocatore non è mai stata in discussione: Tomori vuole restare a Milano, città dove si sente pienamente realizzato.

Pilastro del Futuro

Con il rinnovo di Tomori ormai in dirittura d’arrivo, il Milan mette al sicuro il cuore del reparto arretrato. In attesa di capire se in estate arriverà un nuovo compagno di reparto (dopo il mancato arrivo di Disasi), la conferma dell’inglese rappresenta il primo vero “acquisto” per la Champions League 2026/27, garantendo quell’esperienza e quella velocità fondamentali per la linea di Allegri.

