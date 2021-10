Rinnovi Milan: ecco le ultime sui giocatori in scadenza di contratto

Rinnovi Milan: da Theo Hernandez a Bennacer sino a Leao, Kessie e Romagnoli. Ecco le ultime sui giocatori in scadenza di contratto

Il Milan vuole sistemare anche la pratica rinnovi. Su tutti quello di Kessie. Tra l’ivoriano e il club di Via Aldo Rossi, però, non esiste attualmente accordo. L’ex Atalanta chiede 8 milioni di euro mentre il Diavolo non vorrebbe spingersi oltre i 6.

Nelle prossime settimane Maldini e Massara incontreranno Mino Raiola per provare a trovare l’intesa con Alessio Romagnoli, anche se la situazione ad oggi parrebbe complicata, visto che il club farà un’offerta al ribasso rispetto ai 5,5 milioni attuali: l’obiettivo è contenere il monte stipendi.

L’obiettivo importante per i rossoneri sarà rinnovare assolutamente Theo Hernandez, Bennacer e Leao, in scadenza di contratto nel 2024. Lo scopo sarebbe raddoppiare gli stipendi (attualmente percepiscono rispettivamente 1,5 – 1,5 – 1,4 milioni netti all’anno).

Inoltre da valutare il futuro di Kjaer, in scadenza nel 2022, Plizzari e Gabbia questi ultimi nel 2023.