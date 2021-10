Bilancio Milan: netto miglioramento, oggi verrà illustrato ai soci

Bilancio Milan: la situazione è abbastanza buona, il rosso di bilancio è passato dai 194,6 milioni del 2019/2020 a…

Elliott è deciso a risanare i conti del club rossonero. Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il miglioramento rispetto all’esercizio 2019/2020 è in netto miglioramento.

Da 194,6 a 96,4 milioni. Segnale positivo anche perché ora il club di Via Aldo Rossi potrebbe già pensare a giungere al pareggio di bilancio entro la stagione 2022/2023.