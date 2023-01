Retroscena Zaniolo: ha chiesto di non essere convocato

Tra i nomi accostati al Milan c’è Zaniolo. Tra il giocatore e la Roma lo strappo sembra irricucibile: ha chiesto di non esser convocato

Secondo quanto riportato da Sky il giocatore non ha dato disponibilità a José Mourinho per essere convocato per la partita di domenica pomeriggio in campionato contro lo Spezia