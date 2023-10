Retroscena Musah Milan: TUTTI i dettagli sulla trattativa e sulla posizione di Furlani!

Retroscena Musah Milan: la trattativa e sulla posizione di Furlani! Cosa è successo in estate con il centrocampista statunitense

Yunus Musah è l’autore dell’assist per il gol di Christian Pulisic: una rete made in USA per la vittoria del Milan contro il Genoa.

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto di Relevo, la trattativa che lo ha portato al Milan in estate è durata più di un mese, Yunus voleva solo il Milan e ha fatto di tutto per firmare. Il direttore generale del Milan Giorgio Furlani gli ha sempre assicurato che lui è una priorità per il club italiano, trasmettendogli massima fiducia. Non ha clausola risolutiva.