Retegui Milan, il padre: «C’è un club in prima linea»

Carlos Retegui, padre di Mateo, ha detto la sua sul possibile futuro in chiave mercato del figlio: le sue parole

Carlos Retegui, padre di Mateo, attaccante del Tigre ed obiettivo di mercato del Milan, è presente a Coverciano per seguire la prima seduta di allenamento. Le sue parole a Repubblica:

«Futuro? Non è escluso che, incursioni con la Nazionale a parte, Retegui possa presto vestire la maglia di un club italiano. In prima fila – si legge – c’è l’Inter, visto che Lukaku e Correa sono prossimi all’addio e con Dzeko ancora non è stato trovato un accordo per il rinnovo del contratto».