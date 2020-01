Repubblica: Milan-Arnault punto cruciale. Gordon Singer a Milano

Secondo Repubblica la trattativa tra il fondo Elliott e il gruppo Arnault è arrivata a un passaggio cruciale

C’era anche Gordon Singer ieri a San siro per assistere a Milan-Sampdoria e al secondo debutto in maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic. Sicuramente non era a Milano esclusivamente per il match, ma soprattutto per la trattativa con il fondo francese guidato da Bernard Arnault. Il contitolare del fondo Elliott, proprietario della società Milan, potrebbe, secondo Repubblica che riporta indiscrezioni provenienti dal mondo della finanza, incontrare in questi giorni il gruppo Arnault per una svolta. Il quotidiano romano definisce l’incontro in programma un “passaggio cruciale”.

I risultati del Milan non aiutano a far crescere il brand che negli ultimi anni ha avuto diversi problemi economici e senza nuove sponsorizzazioni la situazione è giunta in una fase di stallo. Anche il progetto stadio, che negli ultimi mesi sembrava andare per il verso giusto, è bloccato.

Chissà che questa volta le parti non siamo veramente vicine ad un nuovo cambio di proprietà.