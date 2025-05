Reijnders Milan, prima offerta in arrivo! Il Diavolo fa muro: pretendenti avvisate, per meno di quella cifra... Ultime

Reijnders Milan, in arrivo la prima offerta del Manchester City per il centrocampista olandese: i rossoneri fanno muro. Tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è in attesa della prima offerta del Manchester City per Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che ha un contratto con i rossoneri fino al 2030 (da poco rinnovato) e primo obiettivo di Guardiola per il centrocampo.

Gli inglesi recapiteranno una prima proposta da 55 milioni di euro bonus inclusi. L’offerta sarà rispedita al mittente visto che il Milan ha intenzione di cominciare a valutare eventuali offerte dai 70 milioni di euro. La partenza di Reijnders dunque è tutt’altro che scontata.