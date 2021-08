Real Madrid-Milan: ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi

Real Madrid-Milan: i rossoneri pareggiano 0-0 contro i Blancos dopo una prestazione tutto sommato di buon livello, le pagelle

Il Milan pareggia 0-0 contro il Real Madrid, dopo una prestazione tutto sommato di buon livello. Ottima la fase difensiva, un po’ meno quella offensiva con il palo di Theo Hernandez e la grande giocata di Brahim Diaz uniche vere fiammate.

Promossi Maignan (para rigore a Bale), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali e Leao. Da rivedere Brahim Diaz, Giroud e Saelemaekers. Male nuovamente Krunic (nullo in una posizione non propriamente sua) e Rebic in condizione fisica precaria.