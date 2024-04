Ravezzani accende Juve Milan: «Pioli meglio di Allegri in questi tre anni, eppure…». La sua analisi sui due tecnici

Intervenuto sul proprio profilo X, Fabio Ravezzani ha parlato così di Pioli. Le sue parole sull’allenatore del Milan.

RAVEZZANI – «Pioli in questi 3 anni ha fatto enormemente meglio di Allegri eppure, se possibile, è ancora più inviso ai suoi tifosi del collega. Probabilmente non ha mai davvero scaldato i cuori dei pubblico. Ottimo condottiero in panchina, troppo serio, misurato e financo algido in tv.»