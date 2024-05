Infortunio Maignan, c'è la DATA del ritorno in campo! Punta quella partita, avviso a Pioli - Milan News 24

Infortunio Maignan, il portiere ha messo nel mirino la gara contro il Torino: avviso a Pioli. Le ultime sul portiere

Come riportato da Tuttosport, arrivano buone notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan, portiere francese fermo dalla gara contro la Juve di fine aprile.

Il portiere, in un dialogo con Pioli, avrebbe preannunciato al tecnico l’intenzione di rientrare per la penultima gara di campionato, quella in trasferta contro il Torino. Se lo staff medico non volesse correre rischi, Maignan rientrerebbe per l’ultima giornata contro la Salernitana. In ogni caso per lui la stagione non è ancora finita.