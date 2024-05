Nuovo allenatore Milan, l’alternativa a Conceicao ha un solo NOME! Lo sponsorizza Moncada

Nuovo allenatore Milan, al momento sembra essere una l’alternativa a Conceicao: Moncada spinge per Fonseca. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan al momento ci sarebbe un nome su tutti che rappresenta agli occhi del club, e in particolare a quelli di Moncada, la principale alternativa a Sergio Conceicao.

Si tratta di Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lille in scadenza di contratto al termine della stagione e conteso anche dal Marsiglia. Il dirigente francese dei rossoneri lo sta sponsorizzando con insistenza: tra 20 giorni la soluzione del rebus.