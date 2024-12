Morata Milan, le condizioni dello spagnolo dopo l’infortunio: le ultimissime verso il Genoa

Morata Milan, le condizioni dello spagnolo dopo l’infortunio rimediato contro la Stella Rossa: le ultimissime verso il Genoa

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata può tirare un sospiro di sollievo dopo lo stop contro la Stella Rossa. Gli esami non hanno evidenziato lesioni e quindi il calciatore si sottoporrà a nuovi contro già prossima settimana.

In realtà lo spagnolo vorrebbe già esserci per Milan Genoa ma Fonseca non ha intenzione di correre rischi e quindi ci sarà spazio dal primo minuto per Abraham con Camarda pronto a subentrare.