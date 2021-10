Ravanelli avverte Pioli: «Martedì ci saranno sorprese, attenzione al Torino»

Fabrizio Ravanelli ha parlato dei risultati dell’ultima giornata di Serie A, soffermandosi anche sul turno infrasettimanale. Le sue parole

Ospite durante un collegamento negli studi di Sky Sport, Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato del momento del Milan, tra la vittoria di Bologna e la partita di martedì sera con il Torino. Le sue parole.

MILAN – «Inter, Juve, Napoli e Roma in questa giornata hanno perso due nei confronti del Milan. I rossoneri non sono stati belli con il Bologna: hanno rischiato, ma hanno questa voglia di vincere lo stanno facendo anche con queste prestazioni figlie di infortuni e stanchezza. Per me lotterà fino alla fine dallo scudetto. Ci saranno sorprese mercoledì, partite molto difficili, nessuna gara è scontata. Il Torino renderà la vita difficile al Milan a San Siro».