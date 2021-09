Ravanelli: «Juventus sfortunata, ma il Milan ha meritato il pareggio»

Fabrizio Ravanelli ha commentato così il match tra Juventus e Milan ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni

«La Juventus di Allegri sta crescendo. Ieri sera ha fatto una grande partita per 60-70 minuti, giocando a calcio con intensità e qualità tecnica proprio come vuole il mister. Col Milan la Juventus è stata sfortunata a livello di episodi, avrebbe potuto chiudere la partita e sul 2-0 sarebbe stato tutto diverso. Poi è arrivato il pareggio della squadra di Pioli, che onestamente ha meritato un punto perché non ha mai smesso di giocare, ha sempre impegnato la Juve e l’ha messa in difficoltà.»