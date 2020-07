Rangnick risponde: «Non ho trovato l’accordo con il Milan»

Ralf Rangnick ha smentito di aver raggiunto un accordo con il Milan: il manager in realtà non vuole ulteriormente destabilizzare l’ambiente

All’indomani della notizia dell’accordo già raggiunto con il Milan, Ralf Rangnick ha oggi parlato ai microfoni del media tedesco Sport1 rispondendo alla domanda di un cronista riguardo al suo futuro in rossonero: «Se ho firmato con il Milan? No».

La smentita di Rangnick si incanala perfettamente nella decisione del manager tedesco di non destabilizzare l’ambiente Milan in attesa della conclusione dell’attuale annata. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il manager dei due club targati Red Bull sarebbe apparso infuriato per le notizie filtrate in Italia nella giornata di ieri.