Ramsey Milan, la richiesta del gallese: «Voglio solo giocare»

Dal ritiro del Galles Aaron Ramsey ha lanciato un chiaro messaggio alla Juventus. Ecco cosa ha detto il centrocampista, accostato anche al Milan sul mercato.

MESSAGGIO ALLA JUVE – «Non mi interessa quello che scrivono o dicono di me. Io so quanto sia importante giocare, con il Galles e con la Juventus. Voglio soltanto farlo il più possibile. Mi sento ancora nelle condizioni di poter fare grandi prestazioni e spero di riuscirci ancora per tanto tempo. Questo è il mio unico pensiero quando scendo in campo».