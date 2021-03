Raiola-Milan, presto la resa dei conti: le ultime su Donnarumma

Mancano poche settimane alla fatidica data del 30 giugno quando scadrà il contratto di Gigio Donnarumma

Mancano poche settimane alla fatidica data del 30 giugno quando scadrà il contratto di Gigio Donnarumma. Il portiere in realtà già da gennaio sarebbe libero di firmare con un altro club. Il Milan ha in programma a breve un incontro con Mino Raiola per cercare di risolvere la situazione: ora l’agente parte da un punto di forza giocando con il poco tempo a disposizione.

D’altra parte Maldini può cercare di puntare sulla volontà del giocatore di rimanere al Milan. Per Donnarumma la preferenza è per la permanenza, anche se non disdegna eventuali offerte milionarie dall’estero.