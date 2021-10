Raiola: «Donnarumma al Psg? La responsabilità è anche del Milan»

Mino Raiola ritorna sull’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan: per il procuratore le responsabilità non sono solo del portiere

Mino Raiola è tornato sull’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan per accasarsi al Psg. Le parole del procuratore del portiere al Corriere dello Sport.

«È molto strano che quel gruppo di tifosi se la prenda solo con lui perché quando un giocatore compie queste scelte la responsabilità non è solo di una parte, ma anche dell’altra. Trovo altrettanto strano che il Milan, che conosce la verità, non abbia preso le distanze da questo inaccettabile e ingiusto comportamento. Lasciatemi dire che è un episodio che non ci ha fatto fare una bella figura nel mondo. Hai notato il gesto di Busquets? Lui ha capito la situazione, il momento, quello che stava passando Gigio. L’ho molto apprezzato».

