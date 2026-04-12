Rabiot a SportMediaset: «Non è il modulo, mancano queste due cose. Fischi a Leao? Come se venissi fischiato io»

Rabiot a SportMediaset ha parlato da leader al termine della sconfitta per 3-0 in casa contro l’Udinese del Milan. Le sue parole a difesa di Leao

Dopo la pesante sconfitta del Milan contro l’Udinese per 0-3 a San Siro, Adrien Rabiot, centrocampista e leader dello spogliatoio rossonero, ha analizzato il momento della squadra in zona mista ai microfoni di Sport Mediaset, evidenziando problemi di atteggiamento più che di sistema di gioco e difendendo Leao dai fischi.

RABIOT SUL MODULO – «No, secondo me non c’entra il 3-5-2 o il 4-3-3. Noi in campo siamo stati disordinati più del solito, abbiamo preso anche dei contropiede quando di solito siamo più compatti. È il momento di lavorare e di vedere cosa abbiamo sbagliato. Poi sul modulo deciderà il mister. Non c’entra questo ma è la voglia dei giocatori, di noi in campo: di mettere la determinazione, di correre dietro l’avversario e di fare le cose bene».

RABIOT SU LEAO – «Non ne abbiamo parlato, credo che sia andato via presto Rafa. Lui deve stare sereno, ovviamente anche lui poteva dare di più ma non mi piace il fatto che sia fischiato: è una roba di squadra, è il momento di stare uniti tra di noi giocatori ma anche con i tifosi. Poi se Leao viene fischiato è come se venissi fischiato anche io. Questa sera abbiamo sbagliato ma lo abbiamo fatto di squadra. Leao lavorando tornerà al meglio, magari per lui è più difficile ma dobbiamo dargli fiducia, anche i tifosi, perché è stato un giocatore importante per il Milan e lo è ancora. Poi anche noi dobbiamo aiutarlo in campo a dare qualcosa in più».

RABIOT SULLA SCONFITTA – «Ci è mancato l’ordine in campo e poi la voglia, la determinazione di andare a fare gol e prendere questo obiettivo che è il nostro. Ci sono dei momenti di difficoltà, ci sta: dobbiamo rimanere uniti e lavorare in questa settimana, in modo forte, e tornare alla vittoria da domenica prossima».

IL MOMENTO DEL MILAN – «Non so se è stata la sconfitta con la Lazio ma si vede che è un momento di difficoltà: nella stagione ci sono dei momenti così e devi affrontarli al meglio, cercando di essere lucido e sereno. È importante rimanere compatti tra di noi e pensare subito al Verona: siamo ancora in linea con l’obiettivo e dobbiamo tenerlo in testa. Dobbiamo subito switchare: in questa settimana vedremo sicuramente le cose che non abbiamo fatto bene e poi dobbiamo essere concentrati su quello che arriva, perché questo finale di stagione è troppo importante per noi».

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