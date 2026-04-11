Rabiot a Sky: «Posso capire i fischi. Ma mi hanno deluso quelli a Leao, dobbiamo supportarlo»

Rabiot al termine di Udinese-Milan ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale ha detto la sua sul match

Adrien Rabiot nel post partita di Milan-Udinese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il francese ha detto la sua sulla reazione del pubblico alla prestazione della squadra, con un accenno in particolare ai fischi a Rafael Leao. Queste le sue parole:

COSA HA DETTO ALLEGRI «È stato tranquillo, ci ha detto di stare sereni, che l’obiettivo è sempre lì, che dobbiamo andare a conquistarlo. Dobbiamo switchare subito e pensare a Verona. Stare tranquilli, sereni, lavorare bene questa settimana».

CALO FISICO E POCA LUCIDITA’ «Penso sia un calo fisico, mentale un po’ di stanchezza, è vero. In questa partita si è visto meno solidità. Abbiamo sbagliato tutti, io per primo. Anche io sono stato poco lucido su alcune cose. Il fatto che soprattutto le marcature preventive, lo dice sempre il mister prima della partita, anche all’intervallo, abbiamo perso lucidità perché volevamo fare gol, andare con tanti uomini».

SUI FISCHI «Posso capire i fischi, anche perché è stata una sconfitta pesante. La cosa che mi ha deluso sono i fischi a Leao perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta. Siamo tutti insieme, fino alla fine, e quindi è stato un po’ brutto».

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