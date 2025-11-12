Rabiot indiavolato: Adrien torna per cambiare di nuovo il Milan per la gioia di Allegri. Derby e non solo nel mirino, quella statistica non passa inosservata

Rabiot è pronto al ritorno in campo dopo l’infortunio al soleo: con il centrocampista francese cambia radicalmente la media punti del Milan

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un’apertura significativa ad Adrien Rabiot, titolando in prima pagina: “Rabiot indiavolato”.

Il centrocampista francese, ai box dalla scorsa sosta per le Nazionali a causa di un problema muscolare al soleo, sta lavorando duramente a Milanello per tornare al top della forma. Il suo recupero è fondamentale e mira al Derby contro l’Inter, in programma domenica 23 novembre.

Rabiot, l’importanza statistica: media punti scudetto

L’urgenza del rientro di Rabiot è giustificata dai numeri: la squadra di Massimiliano Allegri con lui in campo vanta una media punti impressionante, pari a 2,6 punti a partita. Un dato che certifica il suo impatto e che è in linea con le formazioni che lottano per lo Scudetto.

L’elogio di Ambrosini: spessore e intelligenza

A sottolineare l’importanza di Rabiot è anche un grande ex centrocampista rossonero, Massimo Ambrosini. Pur riconoscendo le buone prestazioni di Ricci (“per me Ricci da mezzala ha fatto bene”), Ambrosini è categorico sul francese:

PAROLE – «Però Rabiot è Rabiot e per certi versi è insostituibile in questo Milan. La sua assenza si è fatta sentire per forza».

Ambrosini ha poi elencato le qualità speciali che rendono il francese unico: «Lo spessore internazionale, l’esperienza, la capacità di leggere i momenti della partita». Ultima, ma non meno importante, la sua «gamba»: «Rabiot è in grado di coprire il campo come pochi centrocampisti in Italia».