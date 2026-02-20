News
Rabiot, il motore del Milan è pronto a ripartire: il giallo della REF Cam e il dilemma diffida in vista del derby
Rabiot, dopo la squalifica contro il Como, è pronto a tornare dal primo minuto nella sfida di domenica contro il Parma a San Siro
Dopo il turno di riposo forzato che lo ha visto spettatore non pagante (e pesantemente rimpianto) nel pareggio contro il Como, Adrien Rabiot è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo rossonero. Domenica pomeriggio, a San Siro, contro il Parma, il francese tornerà a disposizione di Allegri, portando con sé la voglia di riscattare un’espulsione a Pisa che definire “fantasiosa” è un eufemismo.
Rabiot, il caso: il mistero della Ref Cam
Le polemiche sulla direzione di gara di Fabbri di Ravenna nella sfida contro il Pisa non accennano a placarsi, alimentate da una gestione mediatica degli episodi a dir poco opaca:
- Clip Tagliate: La pubblicazione dei video della Ref Cam (il punto di vista dell’arbitro) doveva servire a fare chiarezza sulle proteste di Rabiot. Incredibilmente, il video risulta tagliato proprio nel momento clou: non si vede né si sente la presunta mancanza di rispetto del francese.
- “This is no respect”: L’unico audio disponibile ritrae Fabbri mentre risponde a Modric con un inglese incerto: “This is no respect”. Peccato che l’unica vera mancanza di rispetto sembri quella verso i tifosi e gli abbonati, privati della trasparenza promessa dal “giochino” tecnologico.
- Il paradosso del Giallo: Rabiot torna in campo con la diffida pendente. L’espulsione di Pisa (frutto di un primo giallo inesistente per un fallo mai commesso) ha paradossalmente “congelato” i cartellini precedenti.
Tattica e gestione: Il bivio di Allegri
Il ritorno di Rabiot pone Allegri davanti a un dilemma strategico in vista del derby contro l’Inter di inizio marzo:
- Squalifica Tattica: Farsi ammonire col Parma per saltare la Cremonese e arrivare “pulito” alla stracittadina.
- Rischio Calcolato: Giocare entrambe le sfide col rischio di un giallo fatale a Cremona che gli farebbe saltare l’Inter.
I numeri di TMW confermano perché questa scelta sia vitale: con Rabiot il Milan viaggia a 2,41 punti di media (12 vittorie e nessuna sconfitta); senza di lui, la media crolla a 1,66. Il francese è l’uomo capace di trasformare la squadra, come dimostrato nel match d’andata col Como dove ha letteralmente “ammazzato” la partita con una doppietta da leader totale.
