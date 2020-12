Quotidiano Sportivo: «Milan-Inter, dal Papu a Milik pedine scudetto»

Quotidiano Sportivo: il Milan sfida l’Inter non solo sul campo ma anche sul mercato, ecco i nomi che circolano in casa rossonera e nerazzurra

«Dal Papu a Milik pedine scudetto» – così titola in prima pagina l’edizione del Quotidiano sportivo in edicola questa mattina. Il Milan sarebbe alla ricerca non solo di un difensore centrale ma anche di un attaccante per sostituire all’occorrenza Zlatan Ibrahimovic.

I nomi sono tantissimi, ma tra quelli che circolano ci sarebbero Gomez, Milik e Giroud, tutti e tre anche in orbita Inter. A gennaio i due club potrebbero sfidarsi anche sul mercato.