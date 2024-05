Milan Genoa: l’idea di Pioli dopo l’infortunio di Loftus Cheek, così pensa di sostituirlo

Domenica pomeriggio il Milan affronterà il Genoa in campionato. Così Pioli pensa di sostituire Loftus Cheek dopo l’infortunio

In vista del match di domenica pomeriggio tra Milan e Genoa, Pioli dovrà fare a meno di Loftus Cheek, out per infortunio. L’allenatore in questi giorni a Milanello pensa a come sostituirlo:

con anche Musah out per squalifica, le soluzione a disposizione del tecnico potrebbero essere o il rilancio di Pobega dal primo minuto o una soluzione vista contro il Lecce: la rinuncia ad un centrocampista per schierare Pulisic trequartista e Chukwueze largo a destra.