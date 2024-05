Milan Genoa: così Pioli pensa di sostituire lo squalificato Calabria, l’idea per la difesa

Domenica pomeriggio il Milan affronterà il Genoa in campionato. Così Pioli pensa di sostituire Calabria ancora squalificato dopo il derby

In vista del match di domenica pomeriggio tra Milan e Genoa, Pioli dovrà fare a meno di Davide Calabria dopo la squalifica per il rosso nel derby contro l’Inter. L’allenatore in questi giorni a Milanello pensa a come sostituirlo:

l’idea più naturale potrebbe essere quella di Florenzi titolare con il ritorno di Theo Hernandez a sinistra. Occhio alla possibile sorpresa con il ritorno di Kalulu dall’infortunio.