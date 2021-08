Convocati Francia: Deschamps sceglie Theo e Maignan, fuori Giroud

Deschamps ha diramato le convocazioni per le gare di qualificazioni al Mondiale, quattro volti nuovi, non c’è Giroud

Alle fine è arrivata la convocazione. Didier Deschamps ha diaramato le convocazioni per le gare di qualificazione della Francia al Mondiale in Qatar.

Non mancano le soprese ci sono 4 volti nuovi tra cui Tchouameni, Veretout, Moussa Diaby, ma soprattutto Theo Hernandez. Il terzino rossonero, nonostante l’ottima stagione non era stato preso in considerazione per l’Europeo, ora ha l’occasione tanto sperata anche se non giocherà con il fratello stavolta non convocato.

C’è anche un altro rossonero in lista: Mike Maignan confermato tra i convocati. Non c’è invece Olivier Giroud a cui Deschamps ha preferito proprio Diaby.