Qatar 2022, Impallomeni: «Il Brasile ha una voglia matta di vincere il Mondiale»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha analizzato il percorso del Brasile a Qatar 2022: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del Brasile:

«Più gioca così e più può vincere il Mondiale. I brasiliani devono divertirsi, c’è voglia matta di vincere e giocare bene. E’ molto solido, sa gestire le partite, poi ha grandi talenti, che stanno crescendo ora partita dopo partita. Neymar ha la grande possibilità di togliersi questa soddisfazione. E’ sempre stato un grande talento ma è sempre stato sfortunato e anche preso di mira per il fatto che si butta spesso. La cosa bella è che le individualità da adesso in poi faranno la differenza. Neymar tra i big ha ancora qualcosa in più da dare rispetto agli altri. E’ nel segno di Pelè questo Brasile. Hanno comandato, se fanno calcoli rischiano invece. Oggi c’è un mix che se non vincono la Coppa sarebbe qualcosa di clamoroso».