Qatar 2022, Flachi: «Le più forti sono Francia e Brasile»

Francesco Flachi, ex calciatore della Sampdoria, ha indicato in Francia e Brasile le favorite di Qatar 2022

Intervistato da TMW Radio, Francesco Flachi ha parlato così del Mondiale in Qatar:

«Queste partite ci hanno indicato che Francia e Brasile hanno più individaulità e profondità di rosa. Quando le squadre sono motivate hanno una marcia in più. Abbiamo visto altre andare in difficoltà. Io metto favorita la Francia, che è più cinica e ha qualcosa in più come cambi ed esperienza rispetto al Brasile. La Spagna mi piace ma deve concretizzare tutto quello che crea».